شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل الفنان القدير عبد الله فرغلى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء الموافق 18 مايو، ذكرى وفاة الفنان عبد الله فرغلى، وهو الفنان الذي ولد في 3 مارس عام 1928، حصل علي ليسانس آداب قسم اللغة الفرنسية وعمل مدرسًا للغة الفرنسية بإحدى المدارس الحكومية.

وكان يذهب إلى الإسكندرية ليؤدي دوره في مسرحية سيدتي الجميلة، مع فؤاد المهندس وشويكار، ثم يعود في قطار الصحافة ليؤدي عمله كمدرس وبدأ مشواره الفنى مع فرقة الفنانين المتحدين ليقدم مسرحيات شهيرة، منها حواء الساعة 12 ، ثم مسرحية مدرسة المشاغبين في دور المدرس ملوانى، كما شارك في هالو شلبى.

وفى التليفزيون قدم مسلسلات أبنائى الأعزاء شكرا مع عبدالمنعم مدبولى، وحدائق الشيطان والجماعة وأخو البنات، وصيام صيام، فيما كانت مشاركته السينمائية قليلة، ومنها أفلام أرض النفاق وأونكل زيزو حبيبى وساحر النساء ، والدنيا على جناح يمامة، كما كتب نصوصاً مسرحية، منها البيجامة الحمراء، الملاك الأزرق، سكر زيادة، غراميات عفيفي، وآه من حواء، وأولاد على بمبة، وعفريت الستات، وولعة.

ومن أشهر أعماله مسرحية "سيدتى الجميلة" بطولة فؤاد المهندس وشويكار وحسن مصطفى ونظيم شعراوى وجمال إسماعيل وسيد زيان وفاروق فلوكس وزوزو شكيب، تأليف بهجت قمر وإخراج حسن عبد السلام.

تدور أحداث المسرحية حول النشالة "صدفة بعضشى" التى تلتقى المحامى الشهير كمال التالوتى، والذى يحاول أن يعلمها الإتيكيت وأصول الحديث مع الطبقة الراقية ليقدمها للملك على أنها زوجته حتى لا يحكم عليه بالإعدام.