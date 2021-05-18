شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أبطال جدد لـ فيلم الدراما الرياضية الجديد National Champions والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم كل من أوزو أدوبا، وألكسندر لودفيج، وكينج باتش، وديفيد كوشنر، وتيم بليك نيلسون، وتيموثي أوليفانت إلى الممثلين ستيفان جيمس، وجي كي سيمونز، لـ بطولة فيلم الدراما الرياضية الجديد National Champions، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، الفيلم الجديد من إخراج ريك رومان، ومن كتابة آدم ميرفيس.



National Champions

ويدور الفيلم الجديد National Champions استنادًا إلى مسرحية آدم ميرفيس التي تحمل الاسم نفسه، حيث يدور العمل حول قصة نجم الوسط (جيمس) الذي بدء إضراب، قبل 72 ساعة من أكبر مباراة في العام، وذلك للحصول على تعويض عادل ومساواة، لـ احترام الرياضيين الذين يضعون أجسادهم وصحتهم على المحك.

ستلعب أدوبا دور Katherine، المستشارة الخارجية، وسيلعب لودفيج دور Emmett ، وهو شخص جديد ينضم إلى جيمس بينما يقاتلون من أجل تعويض عادل لرياضيين الكلية قبل أيام فقط من أكبر مباراة في العام، على أن يلعب باتش شخص يدعى تايلور، أحد لاعبي فريق كرة القدم في الكلية، وسوف يلعب سيمونز دور Everly، أحد رؤساء المؤتمر، وسيلعب نيلسون دور رودجر، تاجر سيارات الذي يرأس نادي التعزيز بالفريق، واخيرا سيلعب أوليفانت دور إليوت، أستاذ في الكلية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".