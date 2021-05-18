شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة الفنانة زوزو حمدي الحكيم.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء ذكرى وفاة الفنانة زوزو حمدى الحكيم والتي ولدت فى محافظة أسيوط، وتخرجت فى المعهد العالى للتمثيل عام 1934، وعملت فى الفرقة القومية التى كان يرأسها "خليل مطران".

زوزو حمدى الحكيم ساهمت فى الإذاعة فى أعمال عديدة فى حياتها، وفى أوائل فترة الستينيات من القرن العشرين سافرت إلى الكويت وظلت هناك فترة 4 أعوام وساهمت بتأسيس المسرح فى الكويت، عملت فى العديد من المسرحيات مع الفنانة فاطمة رشدى مثل النسر الصغير واليتيمة ومروحة الليدى وندر مير، والملك لير.

كما لعبت بطولة رائعة القدير صلاح أبو سيف ريا وسكينة فى شبابها، ولعبت زوزو حمدى الحكيم دور الأم فى رائعة شادى عبد السلام فى "المومياء" وهو الفيلم الذى ما يزال متصدرا قائمة السينما المصرية، وقدمت فى الفيلم نموذجا للأم الصعيدية الصارمة، ورحلت الفنانة القديرة عن دنيانا فى 18 مايو 2003 عن عمر ناهز الـ69 عاما.

فيلم "المومياء" للمخرج الراحل شادى عبد السلام، ويتناول قضية سرقة الآثار المصرية الفيلم مأخوذ عن قصة حقيقية حدثت فى أواخر القرن الثامن عشر (1871) يتحدث الفيلم عن قبيلة يسميها "الحربات"، فى صعيد مصر تعيش على سرقة وبيع الآثار الفرعونية، وعندما يموت شيخ القبيلة يرفض أولاده أمر سرقة الآثار فيقتل الأول على يد عمه، بينما ينجح الثانى فى إبلاغ بعثة الآثار عن مكان المقبرة التى تبيع قبيلته محتوياتها، أما القصة الأصلية فأبطالها أفراد من عائلة عبد الرسول ينجحون فى اكتشاف ما بات يعرف بخبيئة مومياوات الدير البحرى (الدير البحرى 320).