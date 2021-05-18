شكرا لقرائتكم خبر عن 76 مليون دولار أمريكى لـ Mortal Kombat في أقل من شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت مجمل إيرادات فيلم Mortal Kombat إلى 76 مليونًا و706 آلاف دولار أمريكى، منذ طرحه بـ دور العرض في 23 أبريل الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 39 مليونًا و906 آلاف دولار أمريكى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و36 مليونًا و800 ألف دولار بدور العرض حول العالم.

ويقوم ببطولة الفيلم الجديد كل من شين هان سيلعب شانج توسنج، وأن هيريوكى ساندا سيلعب دور سكوربيو، جو الذى سيلعب Sub Zero ولودي لين الذى سيلعب ليو كانج، وجيسيكا ماكنامي التي ستلعب دور سونيا بليد وجوش لاوسون الذى سيلعب كانو وتادانوبو أسانو الذى سيلعب دور رايدن ومهكاد بروكس الذى سيلعب دور جاكسون "جاكس" بريدجز وسيسي سترينجر التي ستلعب دور مايلينا ولويس تان.

على أن يدور فيلم Mortal Kombat حول قائمة ضخمة من المقاتلين من شخصيات مختلفة في عالم خيالي يقاتل من أجل التفوق.

وتعد شخصية شانج توسنج واحدة من الشخصيات القليلة الأصلية في فيلم "Mortal Kombat" ، التي ظهرت لأول مرة في أول جيل من اللعبة وظهركمشعوذ شرير وقوي يمتص أرواح من يهزمهم للحفاظ على شبابه وقوته، وبصفته ساحرًا كبيرًا في العالم الخارجي، يريد هزيمة من في الأرض حتى يتمكن من بناء إمبراطورية خاصة به.

أما بالنسبة لشخصية سكوربيو، فـ هو شخصية كلاسيكية من لعبة Midway الأصلية، وكان محاربًا من النينجا.

أصدرت لعبة Mortal Kombat لأول مرة في عام 1992، وباعت أكثر من 49 مليون نسخة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety ".