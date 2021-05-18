شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا تعيد فتح دور السينما يوم الجمعة المقبل بطاقة استيعابية 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع filmneweurope، عن بدء فتح دور السينما والمسارح والقاعات الموسيقية والمؤسسات الثقافية يوم الجمعة المقبل، 21 مايو الجاري، ويأتي ذلك في وقت مبكر عن الموعد الأساسي، حيث كان من المقرر افتتاح جميع دور السينما في 29 مايو 2021 بطاقة استيعابية تصل إلى 50٪، ولكن تحسن الوضع الوبائي دفع المسؤلين لفتح دور العرض الجمعة المقبلة.

وكان المسئولون في النصف الثاني من مارس 2021 ، ومع ظهور موجة أخرى من الإصابات، أمرت الحكومة مرة أخرى بإغلاق دور السينما والمسارح - أولاً في مقاطعات تفشي فيها الوباء بشكل كبير، ثم من 20 مارس تم الغلق في جميع أنحاء بولندا.

وفى سياق متصل سمحت السلطات فى بولندا لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة بالتسجيل للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، فى إطار تكثيف البلاد لحملتها لتلقيح المواطنين.

وذكر "راديو بولندا"، أن وكالة الأدوية الأوروبية وافقت على استخدام لقاح "فايزر-بيونتك" فقط للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما أو أكثر في الوقت الحالى، مشيرا إلى أن اللقاحات الثلاثة الأخرى المستخدمة فى بولندا هى "جونسون أند جونسون" و"أسترازينيكا" و"موديرنا" ومسموح بها فقط لمن تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر.

وكانت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبى قد أعلنت فى وقت سابق هذا الشهر أنها بدأت في تقييم طلب من شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" والألمانية "بيونتك" لتمديد الموافقة على استخدام لقاح فيروس "كورونا" ليشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، ويتطلب تطعيم القصر موافقة الوالدين فى بولندا.