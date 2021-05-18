خاص| بعد تجاوز أزمته الصحية.. تفاصيل زواج المخرج مراد منير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة

"تزوجت من هذا الملاك".. بتلك الكلمات أعلن المخرج المسرحي مراد منير عن زواجه، ونشر عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، صورة العروس.

المخرج الكبير قال في تصريح خاص لموقع "الخليج 365": "الزواج تم يوم الثلاثاء الماضي ١١ مايو، والعروس فتاة رقيقة من الشرقية، واسمها سلوى عمر".

المخرج مراد منير، كان قد واجه أزمة صحية في سبتمبر الماضي، إذ عانى من جلطة في المخ، وتم نقله للعلاج في المستشفى، قبل عودته إلى منزله، وخضوعه لجلسات للعلاج الطبيعي.

وشهدت مواقع التواصل، جدلا واسعا عن واقعة زواج المخرج الكبير من الفنانة الراحلة فايزة كمال، بدعوى أنه مسيحي الديانة بينما هي مسلمة، وهو ما علّق عليه في تصريح سابق لموقع "الخليج 365"، وقال: "زوجتي الراحلة اسمها فايزة كمال محمد رمضان، وتزوجنا، وأنا مسلم الديانة، إذ قمت بإشهار إسلامي قبل زواجنا، ولم أدخل الإسلام للزواج منها".

مراد منير أخرج مؤخرا مسرحية بعنوان "السلطانية"، بطولة المطرب حسن فؤاد، والفنانة لقاء سويدان، ومعالجة مسرحية وأشعار فوزي إبراهيم، وتم تصويرها للعرض أون لاين عبر قناة وزارة الثقافة بموقع "يوتيوب".

