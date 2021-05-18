"ترجع لنا بالسلامة".. حسن الرداد يوجه رسالة لـ سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نشر الفنان حسن الرداد، صورة "كاريكاتير" لحماه الفنان الكبير سمير غانم والذي يعاني صحيا منذ فترة داخل أحد المستشفيات.

وعلّق "حسن" زوج إيمي سمير غانم، على صورة حماه والتي شاركها عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، موجها له رسالة وفيها: "ألف سلامة عليك يا حمايا الغالي، إن شاء الله ترجع لنا بالسلامة".

كما علّق الكثير من النجوم على صورة سمير غانم، ومن بينهم كريم محمود عبد العزيز والذي كتب: "بإذن الله يارب"، ونادية الجندي وكتبت: "ربنا يشفيه يارب ويرجع بيته بالسلامة إن شاء الله" ومحمد لطفي، وغيرهم.

وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أعلن إصابة حماه الفنان سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أشكر كل من حاول التواصل، وأرجو التماس العذر.. للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبد العزيز.. وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهما".

وكتب رامي رضوان، أيضا منذ أيام عبر "فيسبوك": "لكل محبي النجمين الكبيرين الغاليين.. لم نمر بعد من المرحلة الحرجة، فنرجوكم الدعاء لهما.. فلا يرد القضاء إلا الدعاء، كما قال رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم".

وأضاف: "اللهم اكتب لسمير غانم ودلال عبد العزيز وكل المرضى شفاءً لا يغادر سقما يا رب العالمين.. إلهي أذهب البأس رب الناس، أشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما.. اللهم إنا نسألك من عظيم لطفك وكرمك ورحمتك وسترك الجميل أن تمدهما بالصحة والعافية.. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير".