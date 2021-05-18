"القيمة واللقب والصفة".. شريهان تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده الـ81

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة شريهان، على تهنئة الفنان الكبير عادل إمام بعيد ميلاده الـ 81.

وكتبت "شريهان" عبر حسابها على "تويتر": "‏كل عام في عمرك وأنت كبير عظيم وبخير.. فَخر، شَرف، تَاريخ مُستمر مُشرِف، قيمة وقامة، عَلَم وعِلم ومُعلِم، مُبدع أصلي أصيل، وَجِهَة عظيمة لوطنك وشعبك وفنك ومهنتك، عَلمت أجيال ولا زلت تُعلم، سفير فوق العادة لوطنك، زعيم".

وأضافت: "‏والحقيقة في نظري وقلبي عادل إمام هو القيمة واللقب والصفة.. عادل إمام أهم وأكبر من كل وأي لقب في القاموس والمعجم واللغة.. عادل إمام وكفى.. كل عام وجميعنا نحبك نحترمك وندعو لك.. ربي يحبب فيك جميع خلقه.. أطال الله لنا في عمرك".

جدير بالذكر أن الفنان عادل إمام من مواليد ١٧ مايو ١٩٤٠، ويعتبر أحد أهم الممثلين في مصر والوطن العربي لعقود، وقد اشتهر بأداء الأدوار المتنوعة ما بين الكوميدية والرومانسية والسياسية والاجتماعية، وبدأ حياته الفنية عام 1960م، وشارك في بطولة العديد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات.