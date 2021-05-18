مي سليم على البحر وأحمد فهمي بالقبعة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 10 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال ساعة:

جيهان خليل

شاركت الفنانة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت خلالها أمام البحر.

رانيا ياسين

الفنانة رانيا محمود ياسين نشرت صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة في المنزل.

مايا شيحة

حرصت الفنانة مايا شيحة على مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت خلالها رفقة كلبها.

أسماء جلال

وشاركت الفنانة أسماء جلال جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت خلالها بإطلالة ناعمة.

ياسمين نيازي

المطربة ياسمين نيازي شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت خلالها وهي ترتدي فستان ستان باللون الأسود.

أحمد فهمي

الفنان أحمد فهمي شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة له ظهر خلالها مرتديًا القبعة.

ريهام أيمن

ونشرت الفنانة ريهام أيمن صورة جديدة لها شاركتها مع جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تلتقط صورة سيلفي رفقة أطفالها.

رحمة حسن

وحرصت الفنانة رحمة حسن على مشاركة جمهورها ومتابعيها صورة جديدة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بدون مكياج على متن أحد المراكب النيلية.

أسماء أبو اليزيد

وشاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد، جمهورها صورا جديدة عبر "إنستجرام" من كواليس أغنية "إحنا مش بتوع حداد".

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة صيفية على البحر.