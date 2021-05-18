مستشار رئيس الجمهورية يكشف آخر تطورات حالة سمير غانم ودلال عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير سمير غانم وزوجته الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.

وقال مستشار الرئيس، خلال مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي: "المعلومات التي امتلكها أنهما، خاصة أستاذ سمير غانم، في مرحلة علاجية تحتاج إلى علاج مكثف ومتابعة".

أضاف: "أستاذة دلال عبد العزيز محتاجة متابعة هي كمان، والفترة الجاية هتوضح حالتهما أخبارها إيه بإذن الله".

وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أعلن إصابة حماه الفنان سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أشكر كل من حاول التواصل، وأرجو التماس العذر.. للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبد العزيز.. وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهما".

وكتب رامي رضوان، أيضا منذ أيام عبر "فيسبوك": "لكل محبي النجمين الكبيرين الغاليين.. لم نمر بعد من المرحلة الحرجة، فنرجوكم الدعاء لهما.. فلا يرد القضاء إلا الدعاء، كما قال رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم".

وأضاف: "اللهم اكتب لسمير غانم ودلال عبد العزيز وكل المرضى شفاءً لا يغادر سقما يا رب العالمين.. إلهي أذهب البأس رب الناس، أشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما.. اللهم إنا نسألك من عظيم لطفك وكرمك ورحمتك وسترك الجميل أن تمدهما بالصحة والعافية.. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير".