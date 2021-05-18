بصورة تجمعهما.. محمود البزاوي يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان محمود البزاوي، الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده، الموافق اليوم 17 مايو الجاري.

ونشر "البزاوي" صورة تجمعه بالزعيم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "النهاردة عيد ميلاد الأستاذ، وزي ما دايما يقول عن الأستاذ في تمثيل تراجيدي وفي كوميدي وفي عادل إمام، كل سنة وحضرتك طيب".

الزعيم عادل إمام يعتبر من أهم النجوم الكبار في الساحة الفنية حتى الآن، له الكثير من الأعمال المميزة في السينما والمسرح والتليفزيون ومن أشهر هذه الأعمال: مسرحيات "بودي جارد، مدرسة المشاغبين، الزعيم"، ومسلسلات: "فلانتينو، فرقة ناجي عطالله، صاحب السعادة"، وأفلام: "حب في الزنزانة، المتسول، عنتر شايل سيفه، المشبوه، على باب الوزير" وغيرها.