شكرا لقرائتكم خبر عن رامي جمال: أغنية "دقيقة واحدة" تحمل طابع البهجة وردود الأفعال عليها قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم رامى جمال لـ"الخليج 365" عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "دقيقة واحدة" وتم طرحها تزامنًا مع عيد الفطر، وحققت نجاحًا جيدًا، حيث اقتربت من الوصول إلى 3 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب، مضيفًا أن الأغنية تحمل طابع الفرح والبهجة، وقدمتها بشكل مختلف عن أعمالى السابقة، والحمد لله جاءنى ردود أفعال قوية عليها من جانب أصدقائى في الوسط الفني وخارجه.

أغنية "دقيقة واحدة" تم طرحها منذ أيام على موقع يزوتيوب وهى من كلمات رفيق نجيب وألحان ياسر نور، وتوزيع وسام عبد المنعم.

وتقول كلمات أغنية دقيقة واحدة:

أفردلي وشك وأتعدللي.... علشان فاضللي دقيقة واحده و أقولك باى

كلمه واحده. أعمل حسابى انك معايا

ولا انت جاي الدور الجاي

و متتنكش و تعمل نفسك بتفكر

ولا أيه لا وتقرر و لا أيه وترد عليا أيه أيه

وياريت ماتجيش في الهايفة يا عم و تتصدر و لا أيه

طب ما تقصر ولا أيه و ترد عليا أيه أيه

دقيقة تانيه اخرك معايا

بقلب في ثانيه لتكون فاكرني ان أنا غلبان

بكلمه حلوة تأخد عينيا.

هتقول بحبك بالعافيه ياله جنان بجنان

و متتنكش و تعمل نفسك بتفكر

ولا أيه لا وتقرر و لا أيه وترد عليا أيه أيه

وياريت ماتجيش في الهايفة يا عم و تتصدر و لا أيه

طب ما تقصر ولا أيه و ترد عليا أيه أيه

من ناحية أخرى حاز تتر "ممثلين" الذى قدمه النجم رامى جمال في مسلسل "بين السما والأرض" في موسم رمضان الماضى على إعجاب الجمهور والذى اعتبره الكثيرون من أفضل تترات دراما رمضان هذا العام، من كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد العدل وتوزيع ومكس وماستر إلهامى دهيمة وأحمد حسام .