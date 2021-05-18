شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاهين: هجيب حقى من حمو بيكا بالقانون ولن أسكت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روى المطرب محمد شاهين، قصة تسجيل أغنية مع مطرب المهرجانات حمو بيكا "قلبى شايل وجع" وغضبه من غدر بيكا بعد طرح الأغنية الجديدة اليوم عبر قناة حمو بيكا على يوتيوب دون علمه.

وقال محمد شاهين لـ"الخليج 365": "قبل رمضان كلمنى مصمم البوسترات يعمل عند حمو بيكا قالى بيكا عاوزك فى الاستوديو روحت واتكلمنا قالى عندى أغنية لقيت كلامها كويس وسجلناها سوا، وبعد ما خلصنا كذا مرة أروح لبيكا الاستوديو غير متواجد، وبعد كده كلمته عشان نكلم فى حقوق الملكية والتفاصيل قالى حقوق الأغنية كلها ليا، وقالى اعتبر الأغنية مش هتنزل ولا غنيت وهشيلها من الألبوم واليوم اتفاجئ الأغنية تنزل على اليوتيوب، وحاولت اتصل بحمو بيكا لقيت كل الأرقام مغلقة، فكتبت البوست على فيس بوك عشان أجيب حقى، وبعد البوست كلمني مدير أعماله بأسلوب غير لائق، أنا دلوقتى ماشى فى الخطوات القانونية عشان أجيب حقى".

وكان محمد شاهين قد كتب منشورا على "فيس بوك"، جاء فيه: "أنا مش بتاع لايف واتكلم بشكل رخيص على موضوع مهرجان مع حمو بيكا بس اللى عمله اسمه غدر وقلة قيمة، من فترة كلمنى حمو بيكا فى التليفون روحت وسجلنا تراك وبعديها بفترة لقيت بوستر نازل عند واحد من الناس اللى بتصمم البوسترات دى من غير ما اعرف، كلمت حمو بيكا قولتله إزاى قالى أنا هنزل فى العيد 6 أغاني".

وأضاف: "بكلمه فى حقوق الأغنية أقل حاجة فى حقى يرد يقولى (أنا هاخد الحقوق كلها) على أساس إن النجم المحترم هيعرفنى بالناس على أساس أن النجم المحترم أنا شغال عنده رديت قولتله الكلام ده مش هينفع وقفلت معاه بعديها بعت لى مصمم البوستر، وقالى إن الأغنية مش هتنزل اتفاجئ النهاردة بنزولها بدون علمى على أساس إيه، أنا هعرف أجيب حقى كويس بالقانون".