" كلنا مننجر" شارة مسلسل "داون تاون" بصوت وائل كفوري

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"الخليج 365": طرحت شركة "فالكون فيلم" شارة مسلسل "داون تاون" وتحمل عنوان "كلنا مننجر" بصوت الفنان اللبناني وائل كفوري، وهي من كلمات علي المولى، وألحان جمال ياسين ورامي شلهوب.

وذلك للرويج للعمل المنتظر أن يبدا عرضه في العشرين من مايو الحالي عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وهو عن قصة كلود أبي حيدر، وسيناريو وحوار محمود إدريس ،وإخراج زهير قنوع، وبطولة كل من: أمل بشوشة، سامر اسماعيل، ستيفاني صليبا، سارا أبي كنعان، إلسا زغيب، يوسف حداد، محمد عقيل، وسام صليبا، إضافة إلى نور علي، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، ميا سعيد، محمد حمادة، دوري سمراني، وأسعد رشدان. كما سيحل كل من عبد المنعم عمايري، كارمن لبّس، وفاء موصللي ضيوفاً على العمل.