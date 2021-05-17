شكرا لقرائتكم خبر عن رفضت طلب زوجها بالتخلى عنها .. صورة نادرة لزينات صدقى مع والدتها .. هل تشبهها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربطت الفنانة الكبيرة زينات صدقى علاقة قوية بوالدتها التى لم تفارقها طوال حياتها، وكانت ملكة الكوميدية بارة بكل أفراد عائلتها، وتحدثت حفيدة الفنانة زينات صدقى فى حوار خاص لـ"الخليج 365" عن تفاصيل العلاقة بين زينات صدقى ووالدتها التى عاشت معها طوال حياتها وقامت الفنانة الكبيرة بخدمتها خدمة كاملة بعد إصابة الأم بالشلل لأكثر من 30 عاما.

وعن تفاصيل العلاقة بين زينات صدقى ووالدتها التى ورثت عنها الكثير من ملامحها وجمالها قالت عزة مصطفى حفيدة زينات صدقى لـ"الخليج 365": "منذ بدأت جدتى مشوارها الفنى فى فرقة الريحانى أرسلت لوالدتها من الإسكندرية لتعيش معها فى القاهرة وحتى عندما سافرت فى رحلة فنية لبيروت كانت تصطحبها معها".

وتابعت حفيدة زينات صدقى التى عاشت معها طوال حياتها: "كانت جدتى بارة بوالدتها وأفراد عائلتها، وأمها ظلت 30 عاما مصابة بالشلل وكانت بتجيب الترزى يفصل لها البالطو والفستان وأكبر محلات الأحذية ليصنع لها الحذاء والشنطة، وتقول علشان أديها أمل إنها هترجع تمشى تانى، وأقامت لأمى "ابنة شقيقتها" حفل زفاف حضره كل فنانى مصر على رأسهم عبدالحليم حافظ، وربتنى أنا وأخويا وألحقتنا بمدارس أجنبية، حتى عندما تغير الحال واقترحت عليها أمى أن تنقلنا إلى مدارس حكومية رفضت، وكانت تنفق على عدد كبير من أفراد عائلتها الذين وصلوا لمناصب مرموقة، وبعد وفاة زوج شقيقتها فاطمة عادت لتعيش معها وكانت توصى أمى دائمًا، وتقول لو جرى لى حاجة خلى بالك من فاطمة».

وكشفت الحفيدة عن أن ملكة الكوميديا زينات صدقى تزوجت من أحد الضباط الذى أعجب بها أثناء عملها مع فرقة الريحانى وكان زوجها الثانى وحب عمرها ولكن تم الطلاق بينهما لأنه طلب منها أن تتخلى عن والدتها وأن ترسلها لتعيش مع شقيقتها أو للإقامة فى دار مسنين مؤكداً أنه سيتحمل نفقاتها.

زينات ووالدتها

وعن رد فعل زينات صدقى على هذا االطلب قالت حفيدتها عزة مصطفى: «قالت له ماسمعتش سمعنى تانى»، ثم ضربته بالتليفون على رأسه، فقال لها «انتى طالق».

وننشر صورة نادرة لملكة الكوميدية زينات صدقى مع والدتها ويبدو من االصورة التشابه الكبير فى الملامح بينهما.