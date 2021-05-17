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شكرا لقرائتكم خبر عن عام جديد فى قصة حبه.. سيلفستر ستالون يحتفل بعيد زواجه بصورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم العالمي سيلفستر ستالون، بعيد زواجه اليوم، بصورة جديدة نشرها مع زوجته، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ليعلن عن بداية عام جديد من قصة حبهما التي دامت لسنوات طويلة.
ووجه ستالون رسالة لزوجته عبر الصورة التي نشرها قائلاً: "عيد زواج سعيد مرة أخري، الوقت يمر سريعًا ولكن لدى حياة مباركة بفضل زوجتى وعائلتى".
ووفقًا لتقرير سابق نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، أكدت من خلاله أن أسطورة التمثيل البالغ من العمر 74 عامًا، أنكر امتلاكه للقصور الجديدة في منشور عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، قائلاً: "أود أن أقول للجميع أن هذا لم يحدث أبدًا.. هذا ليس صحيحا، لم يحدث أبدًا أبدًا".
وكان ستالون قد أكد أنه لن يظهر فى الجزء الثالث من فيلم Creed القادم، حيث أكد النجم لصحيفة The Hollywood Reporter أنه لن يشارك فى الجزء الثالث، ولن يكشف عن أى تفسير أوتفاصيل لعدم مشاركته، والفيلم من إخراج النجم مايكل بي جوردان ، ومن المقرر عرضه في 23 نوفمبر 2022.
سيلفستر ستالون مع زوجته
وأعاد ستالون تمثيل دوره الأيقونى لروكى بالبوا فى الفيلمين السابقين، وفى عام 2015 ترشح النجم لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد، عن الفيلم، وكان الجزء الثانى من Creed الذى تم إصداره في نوفمبر 2018 حقق نجاحات كبيرة في شباك التذاكر.
ويدور الجزء الثانى من فيلم Creed حول ابن "أبولو كريد"، أدونيس، الذى يجسده شخصيته الممثل مايكل بى جوردان نحو صدام لا مفر منه مع ابن المصارع الروسى إيفان دراجو، الذى قتل داخل الحلبة فى فيلم Rocky IV، من إخراج ستيفن كابيل جونيور، ومن تأليف ريان كوجلير، سيلفستر ستالونى، جويل تايلور.