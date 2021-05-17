شكرا لقرائتكم خبر عن عام جديد فى قصة حبه.. سيلفستر ستالون يحتفل بعيد زواجه بصورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم العالمي سيلفستر ستالون، بعيد زواجه اليوم، بصورة جديدة نشرها مع زوجته، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ليعلن عن بداية عام جديد من قصة حبهما التي دامت لسنوات طويلة.

ووجه ستالون رسالة لزوجته عبر الصورة التي نشرها قائلاً: "عيد زواج سعيد مرة أخري، الوقت يمر سريعًا ولكن لدى حياة مباركة بفضل زوجتى وعائلتى".

ووفقًا لتقرير سابق نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، أكدت من خلاله أن أسطورة التمثيل البالغ من العمر 74 عامًا، أنكر امتلاكه للقصور الجديدة في منشور عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، قائلاً: "أود أن أقول للجميع أن هذا لم يحدث أبدًا.. هذا ليس صحيحا، لم يحدث أبدًا أبدًا".