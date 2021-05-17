مايان السيد ترتدي تيشيرت "فلسطيني" على الهواء (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

ظهرت الفنانة مايان السيد، وهي ترتدي "تيشيرت" مدون عليه كلمة "فلسطيني" في لقاء لها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" عبر قناة cbc.

"مايان" أكدت خلال اللقاء، على دعمها للقضية الفلسطينية، ووجهت رسالة دعم للشعب الشقيق قائلة: "يا رب اللي شايفينه في فلسطين يخلص، أنا بدعي لكم كل يوم من قلبي، ومصر كلها بتدعي لكم".

يذكر أن أخر أعمال مايان السيد مسلسل "حرب أهلية" مع النجوم: يسرا وجميلة عوض وباسل خياط وأروى جودة ورشدى الشامي وسينتيا خليفة، إنتاج العدل جروب، وتأليف منة عدلي القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

كما شاركت مايان السيد في مسلسل "هجمة مرتدة" مع النجوم أحمد عز وهند صبري وماجدة زكي وصلاح عبد الله وغيرهم، وأيضا في مسلسل "لعبة نيوتن" مع منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب.

