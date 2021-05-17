هكذا احتفل المخرج رامي عادل إمام بعيد ميلاد الزعيم الـ81

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

شارك المخرج رامي إمام، متابعيه على موقع "إنستجرام"، احتفاله بعيد ميلاد والده الفنان عادل إمام الـ٨١.

ونشر رامي، مقطع فيديو عبر حسابه، ضم لقطات للزعيم من ستينيات القرن الماضي بالأبيض والأسود، مرورًا بالسبعينيات والثمانينيات والتسعينيات وصولاً بالألفية الجديدة ولقطات من آخر أعماله في السينما والدراما.

وعلّق نجل الزعيم عادل إمام الأكبر: "عيد ميلاد أبويا".

جدير بالذكر أن الفنان عادل إمام من مواليد ١٧ مايو ١٩٤٠، ويعتبر أحد أهم الممثلين في مصر والوطن العربي لعقود، وقد اشتهر بأداء الأدوار المتنوعة ما بين الكوميدية والرومانسية والسياسية والاجتماعية، وبدأ حياته الفنية عام 1960م، وشارك في بطولة العديد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات.