خاص| هل كانت عفاف راضي من أسباب انفصال وردة وبليغ حمدي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى حمزة:

قصة حب المطربة الراحلة وردة الجزائرية والملحن المبدع بليغ حمدي، إلى جانب الأغاني العديدة التي قدمت عنها ومن خلالها، ومنها "العيون السود"، كانت حافلة بالأحداث الساخنة قبل وبعد زواجهما عام 1973.

وعند وقوع الطلاق بين "وردة وبليغ" بعد زواج دام 6 سنوات فقط، تردد أن حماسه للمطربة الصاعدة وقتها عفاف راضي، ووجود علاقة عاطفية بينهما، كان من بين أسباب الانفصال.

ومع حلول الذكرى التاسعة لرحيل وردة، التي غادرت عالمنا في 17 مايو 2012، كشف الشاعر مجدي نجيب في تصريح خاص لموقع "الخليج 365" عن حقيقة ذلك، وقال: "الحقيقة لم تكن هناك علاقة عاطفية بين بليغ حمدي وعفاف راضي، إذ لم تكن أكثر من علاقة أستاذ بالتلميذة القادرة على تقديم ما يتصوره".

وأضاف: "عندما سألت بليغ حمدي عن الشائعات المنتشرة حول غرامياته في الوسط الغنائي، رد وقال أنا أقع في حب ألحاني، لا في حب الشخصيات النسائية التي تقدمها، ولم أحب غير وردة".

وتحل اليوم الذكرى التاسعة لرحيل الفنانة وردة الجزائرية، التي غادرت عالمنا بعد أسبوع من خضوعها في فرنسا، لجراحة تركيب جهاز ضبط نبضات القلب، ودفنت في الجزائر تنفيذا لوصيتها.