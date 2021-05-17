أحمد فهمي عن محمد سامي: "كمية الشماتة اللي عليه أوفر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال الفنان أحمد فهمي، إنه "لا أحد يستطيع أن ينكر نجاحات المخرج محمد سامي في السنوات الماضية، والوقوع في الأخطاء وارد لكل إنسان".

وكتب فهمي عبر حسابه بموقع "تويتر": "ماحدش يقدر ينكر نجاحات محمد سامي في السنوات الماضية، كل إنسان ممكن يقع في أخطاء سواء بسبب الناس اللي حواليه أو بسبب فكرة.. بس ده مايمنعش أنه مخرج شاطر".

أضاف: "والله أنا كل علاقتي بمحمد سامي إني شفته 3 أو 4 مرات بالصدفة، يعني كلامي عليه مش عشان صحاب ولا أي حاجة، بس كمية الشماتة اللي عليه أوفر الصراحة".

وشارك "فهمي" في دراما رمضان 2021 بمسلسل "وكل ما نفترق"، كما حل ضيفا على مسلسل "الاختيار 2".

مسلسل "وكل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج، وعمرو عبدالجليل، ورانيا يوسف، وأيتن عامر، وأحمد فهمي، وسيد رجب، ومحمد الشرنوبي، قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبدالمجيد، وإخراج كريم العدل.

مسلسل "الاختيار 2" إنتاج سينرجي، وبطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد، أحمد سعيد عبدالغني، هادي الجيار، سامح الصريطي، أحمد حلاوة وعدد من النجوم وضيوف الشرف للمخرج بيتر ميمي وتأليف هاني سرحان.