"من سوء حظي إني عملت فيلمين بس مع ‎الزعيم".. عمرو عرفة يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص المخرج عمرو عرفة على تهنئة الفنان الكبير عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ٨١.

ونشر عرفة، صورة له مع "إمام" عبر حسابه على "تويتر"، وعلّق: "‏من سوء حظي إني عملت فيلمين بس مع ‎الزعيم، لإني كنت أتمنى أن كل أعمالي تبقى معاه.. كل سنة وأنت طيب يا أستاذ يا قدوة يا علم من أعلام مصر عادل إمام‎.. السفارة في العمارة.. زهايمر".

جدير بالذكر أن الفنان عادل إمام من مواليد ١٧ مايو ١٩٤٠، ويعتبر أحد أهم الممثلين في مصر والوطن العربي لعقود، وقد اشتهر بأداء الأدوار المتنوعة ما بين الكوميدية والرومانسية والسياسية والاجتماعية، وبدأ حياته الفنية عام 1960م، وشارك في بطولة العديد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات.