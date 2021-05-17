وردة الجزائرية.. هذه أول أعمالها السينمائية وهل مُنعت من دخول مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم الاثنين الذكرى التاسعة على رحيل الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية، إذ أنها رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 17 مايو عام 2012، عن عمر ناهز 73 عامًا.

وفي هذا التقرير نعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة وردة:

- اسمها بالكامل وردة محمد فتوكي.

- ولدت في الحي اللاتيني بباريس .

- والدها جزائري ووالدتها لبنانية.

- كان والدها يمتلك فندقًا في باريس.

- قدّمها المخرج والمنتج الراحل حلمي رفلة في أول أفلامها السينمائية "ألمظ وعبده الحامولي".

- عادت للجزائر وتزوجت من المناضل "جمال قصيري" وأنجبت ولديها "رياض، ووداد".

- كشف الناقد طارق الشناوي، عن تفاصيل بشأن حقيقة منع الفنانة الراحلة وردة الجزائرية من الغناء في مصر، وحالة الجدل حول طردها من مصر بأوامر من الرئيس جمال عبدالناصر.

وقال "الشناوي" في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إن الفنانة الكبيرة أخبرته أنها لم تُمنع من دخول مصر كما أُشيع لسنوات طويلة، وأن ما أُشيع حول علاقتها بالمشير عبدالحكيم عامر، ما هي إلا محض افتراءات، حيث أنها لم تر المشير في حياتها سوى مرة واحدة، وكانت مصادفة، وقد تكون هذه المرة هي التي عززت إطلاق هذه الشائعة، وجعلت البعض يضيف للشائعة أشياء وهمية، كما أنها كانت لا تعرف شكله سوى من خلال الجرائد، بحسب قولها.

وقالت الفنانة الراحلة للشناوي إنه لم تكن هناك مشكلة بينها وبين الرئيس جمال عبدالناصر، وما حدث أنها توقفت لفترة عن التمثيل والغناء في منتصف الستينيات، بناء على رغبة زوجها، حيث تفرغت لتربية أبنائها "وداد ورياض"، وبعد بضعة أعوام من التوقف، طلب منها الرئيس الجزائري هواري بو مدين الغناء في عيد الاستقلال، وعندها عادت للغناء.

- التقت بالموسيقار بليغ حمدي في حفل عيد الاستقلال للجزائر العاشر وأقنعها بالعودة إلى مصر.

- انفصلت عن زوجها وتزوجت من بليغ حمدي في الفترة من 1972 وحتى 1979.

- من أشهر أعمالها السينمائية: "حكايتي مع الزمان"، "صوت الحب"، "آه يا ليل يا زمن"، "ليه يا دنيا".

- ومن أشهر مسلسلاتها: "أوراق الورد"، "آن الأوان".

- تعاونت مع زوجها الموسيقار بليغ حمدي في عدة أغاني أبرزها: "العيون السود، حنين، خليك هنا، ليالينا، على الربابة، وحشتوني، آه لو قابلتك من زمان، بودعك، حكايتي مع الزمان".

- توفيت في منزلها بالقاهرة إثر أزمة قلبية في 17 مايو 2012.