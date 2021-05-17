بعد تعليق أحمد السقا.. رد أمير كرارة على تصريحات مها أحمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

علّق الفنان أمير كرارة، على تصريحات الفنانة مها أحمد، والتي اعتبرها البعض هجوما عليه وعلى الفنان أحمد السقا.

وكتب كرارة، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "مها أحمد أختنا ومجدي كامل أخونا وحبيبنا.. وفنانين مصر دايما في ضهر بعض".

وكان الفنان أحمد السقا رد على تصريحات مها أحمد، اليوم الاثنين، قائلا عبر "فيسبوك": "العشرة بتحكم الواحد، والعيش والملح عقد، وعفى الله عن ما سلف يا أختي العزيزة مها".

وكانت الفنانة مها أحمد، أثارت جدلا واسعا بمنشور كتبت فيه: "عوضي على الله دي الجملة اللي دايما بقولها لما اتصدم في أشخاص، الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوتة لسه ألف باء تمثيل، واديتهم على.. إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وهما راضيين رغم إن طول عمرهم مابيعملوش كده مع أي زميلة لهم أقربها أنا".

وتابعت: "النجم الأولانى بيني وبينه عيش وملح وزمالة، رُشحت في مسلسل بطولته وكان بيقنعني بدور ولما وافقت بعتولي دور تاني معرفوش، دور متعملوش واحدة مبتدئة، المفروض إنه عارف قيمتي الفنية، وعارف إني إضافة له، اتهرب مني وموقفش جنبي وباعني، رغم إن الكل عارف إني زي أخته".

وأضافت مها: "أما التاني كان في بداياته يتمنى يسلم عليا ويقولي يا أستاذة.. نزلت من نفسي وقلتله مش هنشتغل مع بعض؟ ما هي الحوجة مرة! رد وقالي الدور ينادي صاحبه.. طبعا محكلكوش قد إيه ندمت نفسي، وعشت أسود أيام حياتي عياط واكتئاب. وقلت (عوضي عليك يا رب).

استكملت: "تمر الأيام والاتنين يعلو ويتجمعوا مع بعض في مسلسل واحد (على عينهم طبعا)، ويمثلوا وحش قوي تمثيل الكفار، وطلعوا كمان مبيقروش اللى بيمثلوه، ويتحول المسلسل والدعاية الدراما كاملة لصالحها، وهما (مخدماتية للأستاذة)".

واختتمت: "يمهل ولا يهمل.ابدأوا من جديد يا أوفر تمثيل، ياللي مبتقروش يا كومبارس جنب النجمة.. نصيحة: بلاش تتشطروا على اللي كان بينكم وبينهم عيش وملح.. بلاش تتشطروا على أساتذتكوا. عوضنا على الله. يا رب متحوجنا لحد حتى ولو كان أقرب الناس لينا".

يأتي هذا بعد قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوقف التعامل مع المخرج وكاتب سيناريو "نسل الأغراب" محمد سامي.

