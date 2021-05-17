"شهادة حق" من إدوارد عن محمد سامي: "راجل بيحب شغله وبيتعب كتير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

دافع الفنان إدوارد، عن المخرج وكاتب السيناريو محمد سامي، بعد قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بوقف التعامل معه.

ونشر إدوارد، صورة له مع سامي، عبر حسابه على "تويتر"، وعلّق: "‏أدعم المخرج ‎محمد سامي ضد حملة التشويه التي يقوم بها بعض الزملاء، وعلشان كده بقول شهادة حق في المخرج ‎محمد سامي.. أنا اشتغلت معاه واتعاملت في الشغل معاه.. راجل بيحب شغله جدا وبيتعب كتير واتعامل معايا بكل احترام وحب وبيحب الممثل جدا".

وأضاف: "‏بيطلع أحسن ما عنده، وعشان محدش يقول عشان أنا بشتغل معاه.. الناس كلها عارفة إني بشتغل معاه ومع غيره ومش مستني شغل من حد الحمد لله.. أنا تاريخي في السينما والدراما كبير، وبشتغل مع ناس كتير.. دي شهادة حق بس ولازم أقولها".

وتعاون الفنان إدوارد مع المخرج محمد سامي في مسلسل "نسل الأغراب" الذي عرض في دراما رمضان ٢٠٢١.

جدير بالذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت مؤخرا قرارا بوقف التعامل مع المخرج وكاتب السيناريو محمد سامي.