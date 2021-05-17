الحلقة الخاصة لـ"فريندز" تتجاهل "تهم العنصرية وأصحاب البشرة السمراء"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يترقب الجمهور بفارغ الصبر عودة المسلسل الكوميدي الجماهيري (Friends- فريندز)، وسط هجوم، واتهامات بالعنصرية.

ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، تستضيف الحلقة الخاصة من "فريندز" على شبكة HBO حوالي 18 ضيفًا، ولكن لا يوجد أي منهم أسمر البشرة.

وأضاف الموقع، رغم انضمام أعراق مختلفة للحلقة مثل الممثلة الهندية ميندي كالينج والناشطة ملالا يوسفزي وفريق BTS، ولكن لم يتم الاستعانة بأي شخص من ذوي البشرة السمراء خلال الحلقة.





وتابع: مر أكثر من 17 عامًا على انتهاء مسلسل "فريندز"، هل من المعقول أن الأصدقاء لم يعقدوا صداقة جديدة مع شخص أسمر البشرة، أم أن انتقادات العنصرية تم تجاهلها؟.

وأوضح الموقع، أن هناك مشكلة كبيرة في كون الأصدقاء الستة بيض البشرة، إذ أنه من غير المنطقي تواجد الأصدقاء في مدينة نيويورك، واحدة من أكثر المدن تنوعًا في العالم، وعدم تمكنهم من إيجاد أصدقاء من ذوي البشرة السمراء.





وأشار الموقع إلى أن الشخصية السمراء الوحيدة التي ظهرت في حلقات من قبل كانت العالمة "تشارلي" والتي قامت بها الممثلة عائشة تايلر، وظهرت بعد لفت الممثل ديفيد شويمر (روس) نظر الإنتاج لمشكلة غياب التنوع.

واعترفت مبتكرة المسلسل مارثا كوفمان، أنها لم تضع مشكلة غياب التنوع بعين الاعتبار عند ترويجها للمسلسل، لكنها لم تواجه المشكلة في الحلقة الخاصة.

وتعرض الحلقة الخاصة من مسلسل "فريندز" يوم 27 مايو/أيار المقبل، وهي من بطولة كورتني كوكس، وجينيفر أنيستون، ومات لوبلان، وماثيو بيري.