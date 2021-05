ليدي جاجا تنضم للأمير هاري وأوبرا وينفري في وثائقي جديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخلت نجمة البوب ليدي جاجا عن اسمها الموسيقي، واستعادت اسمها الأصلي ستيفاني جيرمانوتا، من أجل الظهور في وثائقي الأمير هاري.

وأعلنت ليدي جاجا انضمامها للوثائقي The Me You Can’t See على شبكة "أبل" للحديث عن مشاكلها النفسية السابقة وتجاربها مع الصحة العقلية.

ووفقاً لموقع "ميرور" البريطاني، تشتهر ليدي جاجا بمظهرها المبالغ فيه وملابسها الفريدة، إلا أنها تتخلى عن شكلها الفني لتكشف للجمهور تفاصيل من حياتها الخاصة.





وطرحت "أبل" أول إعلان تشويقي للوثائقي، الإثنين، ويظهر فيه جميع النجوم المشاركين في العمل ومن بينهم ليدي جاجا.

وقالت ليدي جاجا في الإعلان إنها لا تشارك تجربتها الشخصية مع المرض النفسي من أجل منفعة شخصية، وإنما لمساعدة هؤلاء ممن يحتاجون المساعدة.





وكشف الموقع أن جاجا تعرضت لحادثة اغتصاب في عمر الـ19، وسبق وناقشت قضية الاعتداء الجسدي في أغانيها، لذلك من المتوقع أن تتطرق لهذه القضية في الوثائقي.

وينضم للمغنية ليدي جاجا، الأمير هاري الذي يتحدث عن تجربته مع وفاة والدته الأميرة ديانا، وكذلك المذيعة أوبرا وينفري التي تتحدث عن أزمات نفسية سابقة تعافت منها.

ويعرض الوثائقي على "أبل" في 21 مايو/أيار المقبل، وهو من إنتاج الأمير هاري وأوبرا وينفري.