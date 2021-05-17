ولادة مجموعة إعلامية عملاقة جديدة في مواجهة منصات البث التدفقي

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نيويورك: ولدت في الولايات المتحدة مجموعة إعلامية عملاقة جديدة في مواجهة منصات البث التدفقي، إذ أعلنت مجموعة الاتصالات الأميركية العملاقة "إيه تي أند تي" الاثنين اندماج شركتها الفرعية "وورنر ميديا" التي تملك محطتي "سي إن إن" و"إتش بي أو" التلفزيونيتين، مع مجموعة "ديسكوفري" الإعلامية، مالكة شبكة "يوروسبورت" وسواها.

وأفادت "إيه تي أند تي" و"ديسكوفري" في بيان مشترك أصدرتاه الاثنين بأن الأولى ستحصل على نحو 43 مليار دولار ، وسيحصل مساهموها على 71 في المئة من الكيان الناشئ عن الاندماج، بينما سيمتلك أصحاب :ديسكوفري" 29 في المئة من المجموعة الجديدة.

وتأتي هذه العملية التي يتوقع أن تظهر نتائجها في منتصف عام 2022، بعد ثلاث سنوات من انجاز استحواذ "إيه تي أند تي" على "تايم وورنر"- وهو الاسم السابق لـ"وورنر ميديا"- مقابل 85 مليار دولار.

وشملت الصفقة وقتها استحواذ "إيه تي أند تي" على الإنتاجين الضخمين "هاري بوتر" و"باتمان".

ويأتي الإعلان الاثنين عن اندماج المجموعتين في وقت باتت منصات البث التدفقي الكبرى، من مثل "نتفليكس" و"ديزني بلاس" و"أمازون برايم فيديو" و"آبل تي في" تهيمن أكثر فأكثر على مشهد الإعلام المرئي والمسموع في الولايات المتحدة وحتى في العالم.

وفي مواجهة هذا النموذج الاقتصادي الجديد القائم على الاشتراكات من دون إعلانات، شعرت مجموعات عدة بالحاجة إلى تعزيز ما توفره للحفاظ على مكانتها في قطاع الترفيه الأميركي الذي يشهد منافسة شرسة.

من هذا المنطلق، أطلقت "إيه تي أند تي" منصتها للبث التدفقي "إتش بي أو ماكس" عام 2020 ، فيما أطلقت "ديسكوفري" منصتها "ديسكوفري بلاس" مطلع هذه السنة.

وأكدت المجموعتان الاثنين أن "الشركة الجديدة ستكون قادرة على الاستثمار في المزيد من المحتوى الأصلي لخدمات البث المباشر ، وتحسين خيارات البرمجة على قنواتها التلفزيونية المدفوعة (...) وتوفير المزيد من الخيارات المبتكرة والتجارب في مجال الفيديو للمشاهدين والمستهلكين".

وفي نهاية عام 2020 ، بلغ عدد المشتركين في "إتش بي أو ماكس" 61 مليوناً ، بينما بلغ عدد المشتركين في "نتفليكس" 204 ملايين ، وفي منصات "ديزني" ("ديزنيبلاس" و"هولو" و"إي إس بي إن") 146 مليوناً.

ويتوقع أن تبلغ إيرادات الشركة الجديدة نحو 52 مليار دولار بحلول سنة 2023.

وشهدت سوق الأوراق المالية ارتفاعاً حاداً لأسعار أسهم المجموعتين المندمجتين في التداولات التي سبقت افتتاح السوق، إذ ارتفع سعر سهم "إيه تي أند تي" بنسبة 4,5 في المئة في حين بلغ ارتفاع سعر سهم "ديسكوفري" نحو 17 في المئة.