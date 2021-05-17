شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشيخ بعد طرح "بسعر السوق": بحضر لأكثر من أغنية واللى جاى مفاجآت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم طارق الشيخ عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "بسعر السوق" الذى قدمها "ديو" مع المطرب أحمد موزة وحققت نجاحًا جيدًا، واقتربت من تحقيق 2 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

طارق قال في تصريحات لـ"الخليج 365" أن ردود أفعال الأغنية فاقت توقعاته من جانب أصدقائه في الوسط الغنائى وخارجه مشيرًا إلى أنه استمتع بالغناء مع أحمد موزه الذى يتميز بصوت قوى.

وأضاف خلال الفترة المقبلة أحضر لعدد من الأغانى التي سوف تكون مفاجأة للجمهور، وأقدمها بشكل جديد عن أعمالى السابقة، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور .

وتقول كلمات الاغنية "هابيع تقسيط وعرضكم بسعر بسيط، عملت على الخاين تخفيض ماهو اللى شارى امثالكم ده يبقى عبيط، بلا عشرة وحب بلا وجع قلب خلصنا واقفل على السيرة يا أخوات بالكدب اركن على جنب خدولكم هدنة من الغيرة، كنتو بتلمعو زغلتو عيني ببص لقيتكم دهب عيرة، مش باقى عليكم وضحيت بيكم وبعلق ارخص تسعيرة .

وأعرب مؤخرًا النجم طارق الشيخ في تصريحات لـ"الخليج 365"، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "بحب سكوتى" الذى طرحها مؤخرا وحققت نحاج كبير، وتعد من ضمن ألبومه الجديد.

وأضاف طارق الشيخ، أن ردود الأفعال على الأغنية فاقت توقعاته وتلقى عليها إشادات إيجابية من داخل الوسط الفني وخارجه، مشيرا إلى أن الأغنية تعبر عن الواقع الذى نعيشه من تجارب الحياة وهذا مايعتمد ويركز فيه في كل أغانيه.

أغنية "بحب سكوتى" من ألحان طارق الشيخ وكلمات حمو الماجيك وتوزيع رضوان التونسى وستوديو محمد الجندى، وتقول كلمات الأغنية : بحب سكوتى علشان راحة من الحكايات ياريت كل الحياة تفضل كما البدايات، من إمتى الحزن غير شيء من اللى فات، عايشين في الدنيا نندم على اللى ضاع في الذكريات، ملعون زمن المصالح اللى خلاكم كده رغم إنى صالح شوفت ياما فرهدة القلب مش مسامح والهموم متجددة