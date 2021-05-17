شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر يطرح أغنيته الجديدة "واقف على تكة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم هيثم شاكر، أحدث أغنياته الجديدة التي تحمل اسم "واقف على تكة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، توزيع وسام عبد المنعم، ألحان أحمد زعيم.

اتجنّ خلاص قلبك حن .. وشغال دق وخبط و زن

عملت ف عقلك دوشة وون .. ويومك مقلوب

حيرتك مداريها ف تكشيرتك ..تفرح لو جيبت في يوم سيرتك

وبتعند بتعاند غيرتك .. ترجع مغلوب

عمال تضعف تدريجي .. وفاضللك ثانية وتيجي

بتقاوح روحك .. كل طموحك .. اني اضعف واجي اقول

وانا سهل عليا ألاعبك .. ماهو اصل جنانك تاعبك

واقف على تكة .. وتُقلَك سَكّة .. وسايبك كده مشغول

طرح النجم هيثم شاكر أغنيته الجديدة "كل الأعذار كدابة" على موقع يوتيوب، وذلك بعدما روج لها أمس بالكشف عن بوستر الأغنية على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك، والأغنية من كلمات هاني صارو، وألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وماستر شريف مكاوي، وجيتار مصطفى أصلان، كلارنت حموصو، وتنفيذ وتريات حسن سعيد، وطبلة أحمد عيادي، ورق هشام العربي.

وطرح هيثم شاكر ديو "كنت غلطة" مع هيثم نبيل الشهر الماضى، والأغنية من كلمات سارة سعيد وألحان هيثم نبيل وتوزيع حسين النجار، تم تسجيلها تحت إشراف مهندس الصوت مصطفى رؤوف، وتقول كلمات الأغنية: "اتكتبلى بداية أجمل من اللي وياك عشتها، ياللي عشت معاك مشاعر وهم عدى وقتها، عوضتني الدنيا بعدك، ياللي بعدك كان بدايتي، حتى أحلامي اللي ضايعة معاك خلاص رتبتها".