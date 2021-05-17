شكرا لقرائتكم خبر عن ماثيو ماكونهى يفكر فى الترشح لمنصب حاكم ولاية تكساس.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الممثل ماثيو ماكونهى، يستعد بجدية من أجل الترشح لمنصب حاكم ولاية تكساس، في الانتخابات المقبلة، حيث أكد تقرير نشره موقع hollywoodreporter أن الممثل الشهير والذى سبق وحاز على جوائز عديدة بمسيرته الحافلة أبرزها الأوسكار، يستعد لخوض غمار الانتخابات المقبلة.

تقرير hollywoodreporter أضاف أيضًا أن ماكونهى واستعدادًا لذلك أجرى أكثر من مكالمة الأسبوع الماضى مع أشخاص مؤثرين داخل المجال السياسي للولاية، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لحملته المحتملة، ومن بين أولئك الذين كان ماكونهي على اتصال بهم هو "جمهوري معتدل ومدير تنفيذي للطاقة".



ماثيو ماكونهى

وأضاف التقرير أن الممثل الشهير يمتلك فرصة قوية حالة حسم أمر ترشحه، حيث يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة من جانب قطاع كبير من الناخبين في ولاية تكساس نظرًا لدعمه المستمر لهم، فى كل الأزمات التى تضرب الولاية ولعل أبرز مثال على ذلك ما فعله فى فبراير الماضى حينما قام بمساعدة المتضررين من الطقس الشتوي القاسى الذى ضرب مدينة تكساس وقتها.

وتسبب في ترك الملايين بدون كهرباء وسط درجات حرارة متجمدة، ومقتل العشرات، حيث نشر ماثيو ماكونهى، آنذاك فيديو من خلال حسابه على موقع إنستجرام، تحدث فيه حول ذلك قائلاً: "كما يعلم معظمكم، تعرضت ولاية تكساس التي أعيش فيها لتوها بأسوأ عاصفة شتوية تعرضت لها خلال السبعين عامًا الماضية، لقد تركت الكثير من الناس بدون كهرباء وبدون ماء وبدون الكثير من الضروريات الأساسية"، وبالفعل قدم مساعدات كبيرة للمتضريين وقتها.