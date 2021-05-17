شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعمال تحصد جوائز مسابقة الفيلم المصرى من جمعية كتاب ونقاد السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، جوائز مسابقة الفيلم المصري 2020، فمن بين 22 فيلمًا عرض خلال عام 2020، سيطرت 5 أفلام فقط علي جميع الجوائز، كما أطلقت اسم الكاتب الراحل مصطفى محرم على مسابقة هذا العام تقديرًا لعطائه الكبير للسينما المصرية والعربية.

وكانت لجنة التحكيم التي شكلتها الجمعية قد أعلنت الجوائز وهي مكونة من المخرجة هالة خليل رئيسًا، وعضوية الفنانين طارق عبد العزيز، يسرا اللوزي، والناقد عصام زكريا.

وحاز على جائزة أفضل فيلم "رأس السنة" إخراج محمد صقر، وجاءت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم "صندوق الدنيا" إخراج عماد البهات، وحصد أمير رمسيس جائزة أفضل مخرج وأفضل سيناريو عن فيلم "حظر تجول"، كما حاز الفنان خالد الصاوي على لقب أفضل ممثل في "صندوق الدنيا"، وأفضل ممثلة هي إلهام شاهين عن "حظر تجول"، ولقب تميز رجال من نصيب أحمد مالك عن فيلم "رأس السنة".

ولقب تميز سيدات من نصيب رانيا يوسف عن "صندوق الدنيا "، وأفضل تصوير لسامح سليم عن "صاحب المقام"، وأفضل موسيقي عماد البهات عن "صندوق الدنيا"، وأفضل مونتاج لعلي خيري عن "رأس السنة"، وأفضل ديكور رامي دراج وبسنت الهواري عن فيلم "صاحب المقام" وأفضل وجه صاعد رجال محمود الليثي عن فيلم "حظر تحول".

ومن المقرر أن تحدد الجمعية خلال الفترة المقبلة حفل توزيع الجوائز على الفائزين مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازات.