شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات La Casa De Papel يرفعن راية فلسطين وينددن باعتداءات إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل نجوم العالم، دعم القضية الفلسطينية من جميع أنحاء العالم، لوقف العنف اتجاه الأطفال والنساء الذي يقوده جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعلى مدار الأيام الماضية، وأعلن الكثير من عمالقة التمثيل في العالم انضمامهم لدعم القدس وإدانة اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وانضمت النجمة العالمية ألبا فلوريس، صاحبة شخصية طوكيو الشهيرة في مسلسل La Casa De Papel، لقائمة نجوم العالم الذين أعلنوا عن دعمهم للقدس، ونشرت صورة لعلم فلسطين وكتبت تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر، قائلة: "لا يوجد مبرر لتلك المجزرة، كل دعمنا للشعب الفلسطيني".



ألبا فوريس

وسرعان ما انضمت للقائمة النجمة الإسبانية من أصول أردنية نجوى نمري، صاحبة شخصية المحققة الشهيرة في مسلسل La Casa De Papel، وشخصية زوليما زاهر في مسلسل Vis a vis، لتدعم القضية الفلسطينية والتنديد باعتداءات جيش الاحتلال، وكتب عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام "الحرية لفلسطين".



نجوى نمري تدعم القدس وفلسطين

وكانت قد شاركت زيندايا البالغة من العمر 24 عاما، متابعيها عبر الاستوري الشخصى لها على "إنستجرام"، لينكات وطرق للتبرع للفلسطينيين الذين يعانون من قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسرعان ما حظيت حملة التبرعات على الكثير من الدعم، كونها تمتلك حوالى 95 مليون متابع عبر حسابها.