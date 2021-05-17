عامر زيان لـ”صوت بيروت انترناشونال”: كنت أتمنى ألا يصدر “البومي” في هذه الظروف

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 مايو 2021 08:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

عامر زيان نجم لبناني قدم العديد من الاعمال الغنائية الناجحة وآخرها البوم “اذكريني” من انتاج شركة روتانا. كما يعيش عامر فرحة الابوة للمرة الاولى بعدما رزق بطفله الاول “الياس”. فماذا يقول عامر زيان لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن البومه الجديد؟ :” كنت اتمنى ان لا يصدر البومي “اذكريني ” في هذه الفترة بسبب الظروف السيئة التي تمر بها المنطقة وتحديدا في فلسطين المحتلة لكن كنت بالاتفاق مع شركة “روتانا” قد أجلته اكثر من مرة ووضعنا خطة تسويقية له قبل اندلاع الاحداث الامنية وصدرت اغنيتين من الالبوم قبل يومين من الاحداث المؤلمة. ويتابع عامر وبما ان البومي يتضمن 8 اغنيات سأسعى مع شركة الانتاج الى تأجيل طرح الباقي في الاسابيع المقبلة إلى حين هدوء العاصفة الامنية وامامي متسع من الوقت في المستقبل لتأخذ كل اغنية حقها بالانتشار، ويضيف “”تعاونت مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين ومنهم منير بو عساف وبلال الزين وجوزيف جحا وعادل رفول ووسيم بستاني وناصر الاسعد ووسام الامير وروجيه خوري وغيرهم.

وعن المقولة السائدة اننا لم نعد نعيش في زمن طرح الالبومات والنجوم مكتفين باصدار الاغاني المنفردة فيقول بهذا الصدد “لا اؤيد هذه المقولة لان المطرب بحاجة الى ان يقدم البوما كل سنتين وبالنسبة لي مضى على صدور البومي السابق نحو اربع سنوات ما استدعى انجازي “اذكريني” وقد صورت هذه الاغنية مع المخرج حسن غدار وان شاء الله كل شهرين سأصور اغنية من الالبوم. وانا سعيد بتعاملي مع “روتانا” التي اعتبرها بالفعل بيتي الثاني والاستاذ سالم الهندي له فضل كبير عليّ وانا احبه من كل قلبي.

وعما اذا كان يعتبر نفسه نجما من الصف الاول في عالم الغناء يؤكد قائلا ” لا افكر بهذا الاسلوب وعلى الفنان ان يسعى باستمرار لتقديم الافضل وانا ما يزال العمر امامي لاعطي كل شيء جميل في عالم الفن”.

وبما ان عددا من الفنانين اصدر اعمالا غنائية مثل نوال الزغبي وعاصي الحلاني بالتزامن مع عمله فهل تابعها فيشير عامر زيان انه لم يتسن له ذلك ويتمنى النجاح للجميع.

اما عن اخفائه زواجه إلى حين رزقه الله بطفله الاول “الياس” يوضح عامر “لم اخبئ زواجي لاهداف خبيثة لكنني في السابق تعرضت لامور مؤلمة في مسيرتي الحياتية لذا بت حريصا على حماية حياتي الشخصية لكن عندما بدأت الاخبار تتسرب احببت ان اعلن زواجي من حبيبتي “اماندا” بعدما رزقنا بطفلنا الاول . وبصراحة زوجتي لا تحب الاضواء ونحن نعرف بعضنا منذ العام 2007 وهي متفهمة لطبيعة عملي الصعبة والحب يجمعنا وعندما رزقت بالياس شعرت باحاسيس لم اختبرها من قبل، فالابوة شعور لا يوصف وان شاء الله سأحضره الى لبنان ليرى اهل والده ويتم تعميده في مدينة جزين الجنوبية”. واخيرا يؤكد ان لا صداقة في الوسط الفني وقد خذل من الكثيرين.