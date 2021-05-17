سيرين عبد النور: “اوقات صعب عليي افهم حكمتك”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 مايو 2021 08:23 مساءً - منذ ساعتين

دعت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الى الثقة بالله وتدابيره، وكتبت عبر “تويتر”: “كل شي يحدث في وقته المناسب ثق بتدبير الله واطمئن … اوقات صعب عليي افهم حكمتك بس اكيد اني اثق على العمياني فلتكن مشيئتك يا رب بكل تفاصيل حياتي”.

يذكر أن سيرين وجّهت رسالة تهنئة للفنانة نانسي عجرم بمناسبة عيد ميلادها، اذ كتبت لها على صفحتها الخاصة: “نانسي الصوت الجمال وخفة الدم نانسي الطاقة الايجابية الدائمة بإذن الله كل سنة وانتي بخير حبيبتنا”.