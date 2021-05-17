فن ومشاهير

سيرين عبد النور: “اوقات صعب عليي افهم حكمتك”

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 مايو 2021 08:23 مساءً - منذ ساعتين

سيرين عبدالنور

دعت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الى الثقة بالله وتدابيره، وكتبت عبر “تويتر”: “كل شي يحدث في وقته المناسب ثق بتدبير الله واطمئن … اوقات صعب عليي افهم حكمتك بس اكيد اني اثق على العمياني فلتكن مشيئتك يا رب بكل تفاصيل حياتي”.

يذكر أن سيرين وجّهت رسالة تهنئة للفنانة نانسي عجرم بمناسبة عيد ميلادها، اذ كتبت لها على صفحتها الخاصة: “نانسي الصوت الجمال وخفة الدم نانسي الطاقة الايجابية الدائمة بإذن الله كل سنة وانتي بخير حبيبتنا”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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