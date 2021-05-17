“فلسطين قضيتي”.. نوال الزغبي تنشد “يا قدس أنت لنا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: عبّرت النجمة اللبنانية نوال الزغبي مجددًا عن تضامنها مع فلسطين بوجه الجرائم الاسرائيلية التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني، حيث نشرت مقطع فيديو عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي وهي تنشد يا قدس كم أتوق إلى الصلاة، وأرفقت الفيديو بتعليق “أنت لنا… فلسطين قضيتي”.

وبعدما أثارت نوال حماسة جمهورها حول جديدها الغنائي، طرحت عبر موقع “يوتيوب” أغنيتين جديدتين كهدية لجمهورها لمناسبة عيد الفطر السعيد.

وحملت الأغنية الأولى اسم “بكلم خيالي”، من كلمات وألحان صلاح الكردي وتوزيع ريمي مراد، فيما جاءت الأغنية الثانية بعنوان “أسعد لحظة” من كلمات ملاك عادل، وألحان مصطفى العسال وتوزيع إلهامي دهيمة والأغنيتان من إنتاج شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”.

وتصدّرت هاتان الأغنيتان تريند “ديزر”، وحصدت نوال المزيد من التهاني والإعجاب من قبل عدد كبير من المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إذ تمنوا لها التألق والنجاح في أعمالها.