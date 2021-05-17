“فيني كثير”.. نوال الكويتية تطرح جديدها الفني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: أصدرت الفنانة ​نوال الكويتية​ أغنيتها الجديدة “فيني كثير”، عبر موقع “يوتيوب”، من كلمات رحاب، ألحان مشعل العروج، توزيع جيهون چيلكتان، وتريات إسماعيل تونش بلاك ومكس طارق جيران.

وتقول كلمات الأغنية: “فيني كثير محتاج لك … صوتي وسواليفي معاك ..! ونظرة عيوني اللي نست ..! عيني ..!وبكت .. ! ماهمها الا لقاك..! يا مطول الغيبات…! ليه للحين غايب..!؟ ماعلمك قل الوصل..! إن الحنين هايم وذايب..! فيني كثير محتاج لوصالك.. يبيك…! قلبي اللي خليته معاك ..! ماعاد لي…!ارجع أبيك..! فيني كثير يسأل عليك… رعشة يدي…! وخوفي عليك..!وموعدي…! اللي…يسابقني ويجيك..! وانا اتحرى لك وصل..! والوقت من غيرك ممل..! إرجع تراني احتريك..! فيني كثير مشتاق لك..! اسمي ..حروفه تحن لك..! دلـل حروفي..نادها..! وأسمع هلاي …وهَلِّها .. ياحبي لصوتك إذا ..ناديتني ..”.

وحققت الأغنية أكثر من 150 ألف مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على صدورها على موقع “يوتيوب”.

وأعربت نوال الكويتية عن سعادتها بالأصداء الإيجابية للأغنية من خلال تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، فقالت: “شكرا للجمهور علي تفاعلكم مع الاغنيه وشكرا لصاحب الرؤية شاعرنا الغالي و١حد وشكرا لإبداع مشعل وروعة كلام رحاب والرائعين اسماعيل وجيهون والف مبروك لكل زملائي”.