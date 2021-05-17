مقابل مبلغ خيالي.. كيم كاردشيان تشتري فستان جانيت جاكسون الشهير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: باعت المغنية الأميركية الشهيرة، جانيت جاكسون، أكثر من 1000 قطعة من الملابس التي ارتدتها على خشبة المسرح، وفي جولاتها، وخلال مقاطع موسيقية مصورة، بمزاد في بيفرلي هيلز.

وكشفت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية، كيم كاردشيان، أنها من أشد المعجبين بجانيت جاكسون، وأنها أنفقت مبلغاً ضخماً قدره 25000 دولار، لشراء أحد فساتين جاكسون الشهيرة.

وكشفت نجمة “كيبينغ أب ويز ذا كرداشيانز” أنها اشترت الزي الشهير لجانيت، الذي ظهرت به في أغنية “IF” عام 1993، وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً.

وعبرت كاردشيان عن سعادتها بالحصول على فستان جاكسون، فكتبت عبر خاصية “ستوري” في “إنستغرام”: “في يوم ميلادها الخامس والخمسين.. أنا من أشد المعجبين بجانيت جاكسون، ولا أصدق أنني فزت بفستانها الشهير”.

كما أضافت كيم مقطعاً طويلاً من الفيديو الموسيقي، وعلقت قائلة: “عيد ميلاد سعيد يا ملكة”.

من جهتها، شكرت جانيت كيم عبر خاصية “ستوري”، قائلةً: “شكراً جزيلاً كيم.. آمل أن يمنحك فستان (IF) نفس القدر من المتعة كما فعل لي”.

وأكدت دار جوليان للمزادات أن الجزء العلوي المصنوع من الجلد المدبوغ تمت صناعته حسب الطلب، وتم تزويده بتفاصيل من العظام الاصطناعية، وبنطلون من الدانتيل الأسود قد بيع يوم الجمعة.

كما باعت جانيت جزءاً من طاقمها الأسطوري، الذي ارتدته أثناء أداء أغنية “ريذم نيشن” عام 1990، وبيعت سترة على الطراز العسكري بمبلغ 81.250 دولاراً، أكثر بـ20 مرة مما هو متوقع.

وقالت دار جوليان للمزادات إنه كان من المتوقع بيع السترة بمبلغ يراوح بين 4000 و6000 دولار.