مليون جديد في رصيد كارول سماحة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستمر النجمة اللبنانية كارول سماحة في حصد نجاح أحدث أعمالها الغنائية، أغنية “شكرًا” التي طرحتها منذ فترة بالتعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

وتخطى كليب أغنية “شكرًا” حاجز 12 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية لشركة “لايف ستايلز ستوديوز” في موقع “يوتيوب”.

وتواصل كارول سماحة تحضيراتها لألبومها الغنائي الجديد المقرر طرحه هذا العام، حيث علقت على إحدى الصور ذات مرة، قائلة: “شغفي الأكبر في الحياة، العمل في الاستديو على ألبومي الجديد”.

وكشفت كارول سماحة أن ألبومها الذي ستطرحه قريباً ستتناول فيه الأحداث التي يعيشها الشعب العربي ومعاناته، إذ ستعلّق من خلاله على كل القضايا المؤلمة.

ونشرت، مؤخراً، فيديو كُتب فيه: “لن أعلق على الأحداث التي نعيشها في العالم العربي، وعن الظلم الذي تعيشه الشعوب العربية، لكن جوابي سيكون في ألبومي الجديد 2021.. قريباً”.

يذكر أن كارول طرحت أغنية “اللي خان” تتر مسلسل “ضد الكسر”، الذي تؤدي بطولته النجمة المصرية نيللي كريم، ومحمد فراج، وسينتيا خليفة، وتارا عماد، ولقاء الخميسي، وعدد آخر من نجوم الدراما المصرية، وهو من تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.