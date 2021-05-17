آخر التطورات الصحية للفنانين سمير غانم ودلال عبدالعزيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: يبدو أن الفنانين المصريين سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز، قد دخلا بداية طريق التعافي من فيروس كورونا، الذي أصابهما قبل نحو شهر، ويصارعان بسببه داخل “العناية المركزة”، أملاً في العودة للحياة الطبيعية مجدداً.

كشف مصدر مقرب من عائلة سمير غانم، في تصريحات صحفية، أن الجهود الطبية المبذولة في حالتيهما تشهد نجاحاً ملموساً، مشدداً على استقرار الحالة الصحية لكلا النجمين. وأشار المصدر إلى أن الثنائي يخضعان لبروتوكول علاجي مكثف للغاية، تحت رعاية فريق طبي عالي المستوى.

وشدد المصدر على أن سمير غانم ودلال عبدالعزيز، موجودان على مضخة اصطناعية وكل منهما في مستشفى منفرد، وأوضح أن الأطباء طمأنوا الأسرة على مسألة التعافي من “كورونا”، واحتمالية سلبية النتيجة خلال الفترة المقبلة، لكن الأزمة ستظل قائمة بشأن الآثار الجانبية التي سيخلفها الفيروس.

وأضاف أن النجمين لن يمرا من تلك المحنة بسهولة، وربما تستغرق حالتهما للتعافي تماماً من ستة أشهر لعام كامل، بشرط التعافي من “كورونا” وسلبية النتيجة، حيث تبدأ بعدها مرحلة علاجية هي الأهم في طريق العودة لممارسة حياتهما كما كانت