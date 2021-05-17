مي عمر ترد على أنباء تنازلها عن أجرها في “نسل الأغراب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: سخرت الفنانة المصرية مي عمر من الأنباء، التي راجت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، والتي دارت حول تنازلها عن أجرها في مسلسل “نسل الأغراب”، من أجل زوجها المخرج المصري محمد سامي.

ونشر أحد النقاد الفنيين، عبر مقال له، أن محمد سامي يسعى للصلح مع “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية”، المنتجة لمسلسل “نسل الأغراب”، وذلك بعرض تنازل عن أجره وأجر زوجته في العمل وشقيقته الفنانة ريم سامي، من أجل تراجع الشركة عن قرارها وإعادة التعاون معه مجدداً.

وأوضح الناقد الفني، الذي يدعى أيمن نورالدين، أن المخرج محمد سامي عرض بادرة لحسن النوايا، باستعداده الكامل لتحمل أي أضرار مالية مستحقة سببها المسلسل، وأن ذلك جاء خلال لقاء مع السيد حسام شوقي، المشرف العام على الإنتاج في الشركة، خلال التحقيقات الجارية، بعد القرار الذي اتخذته الشركة بوقف التعامل مع سامي.

وما كان من الفنانة مي عمر إلا الرد عبر تعليق لها، سخرت فيه من الناقد الفني، مؤكدة أن خياله واسع، إذ كتبت: “أيمن نورالدين خياله واسع أوي”، تاركة “إيموجي” الضحك مع التعليق دليلاً على سخريتها من حديثه.

وكانت شركة “المتحدة للخدمات الإعلامية”، لصاحبها المنتج تامر مرسي، أعلنت وقف التعامل مع المخرج وكاتب السيناريو محمد سامي بعد مسلسل “نسل الأغراب”، رغم أنّ التعامل بينهما ممتد لعام 2023.

وكشف مصدر مقُرَّب في تصريحات صحفية، عن الأسباب الحقيقية وراء إيقاف التعامل مع سامي، حيث اتخذت الشركة القرار منذ فترة، وكان محل دراسة إلى أن جرى الاستقرار على عدم التعامل معه، بسبب حالة الاستياء الكبيرة لدى الجميع.

وتابع المصدر أن المخرج محمد سامي لم يلتزم بالسيناريو المُتفق عليه مع الشركة المنتجة، وأدخل تعديلات عدة، إلى جانب عدم تسليم الحلقات المتبقية في موعدها، وكان يتم التصوير على الهواء مباشرةً، خاصة أن الشركة انتهت قبل انطلاق العمل من 13 حلقة فقط.

وأشار المصدر إلى أن محمد سامي منح زوجته الفنانة مي عمر مساحةً تمثيليةً أكبر من الدور المتفق عليه، وإضافة مشاهد لها من دون مبرر درامي، وذلك على حساب العمل، فضلاً عن حدوث خلافات عدة بين الأبطال أثناء التصوير.

واحتوى مسلسل “نسل الأغراب” على الكثير من المشاهد التي اتسمت بالعنف المُفرط، وانتهت أحداث المسلسل بموت معظم شخصياته الرئيسية في نزاعٍ دموي، وإعدام بطليه: “عساف الغريب” (أحمد السقا)، و”غفران الغريب” (أمير كرارة)، فيما بقيت “جليلة” (مي عمر) على قيد الحياة، الأمر الذي أصبح مثار سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد قرار الشركة المنتجة إيقاف التعاون مع المخرج محمد سامي.