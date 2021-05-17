نقل نيك جوناس إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة أثناء التصوير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: نقل المغني والممثل الأميركي نيك جوناس إلى المستشفى، بعد إصابته أثناء التصوير مساء السبت.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “تي إم زد” الأميركية، فقد نُقل جوناس (28 عاماً)، إلى المستشفى بعد الحادث مباشرةً، لكنه يتعافى الآن في المنزل.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر مقربة، أن الحادث وقع في موقع التصوير، لكن لم يتم الكشف عن طبيعة إصابة نيك، لكن الأمر خطير لدرجة أن جوناس احتاج إلى سيارة إسعاف لنقله إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

وأكدت المصادر أن جوناس عاد إلى منزله ليلة أمس، وسيظهر كما كان مقرراً ليلة الإثنين في برنامج “ذا فويس”، ومن المتوقع أيضاً أن يستضيف جوائز بيلبورد الموسيقية لعام 2021، التي ستقام نهاية الأسبوع المقبل.

يذكر أن جوناس تعرض لإصابة في اليد عام 2018، خلال تمرين أثناء ممارسة الرياضة، بعد حفلة موسيقية في المكسيك.

وفي عام 2018، تزوج جوناس من النجمة بريانكا شوبرا، وربط العقدة مرتين في جودبور، بحسب مراسم الزفاف الهندوسية والمسيحية.