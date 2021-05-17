ليس كورونا.. السبب الحقيقي لوفاة نادية العراقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت مي محروس ابنة الفنانة نادية العراقية إن والدتها توفيت نتيجة إصابتها بالتهاب رئوي حاد، وليس فيروس كورونا كما أشيع.

وأضافت مي في تصريحات صحفية أنّ والدتها لم تمت نتيجة إصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها أصيبت بالتهاب رئوي حاد أدى إلى تدهور حالتها الصحية.



وكانت ابنة نادية العراقية أعلنت وفاة والدتها عبر حسابها في "فيسبوك" قائلة: "ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى، أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

نادية العراقية، هي ممثلة عراقية ولدت في محافظة بابل في 3 أغسطس/آب 1963، ثم انتقلت إلى العيش في مصر عام 1997.



وبدأت مشاركتها الفنية في الأدوار الصغيرة ثم الأدوار الثانوية في عدد من المسلسلات والأفلام، وعملت بعدد من الإعلانات التجارية، وشاركت في فيديو كليب لأغانٍ عدة منها أغنية "أمي مسافرة " لفريق "أم تي أم" وقدمت حفلاً في دار الأوبرا المصرية قامت بالغناء باللون الفولكلوري العراقي.