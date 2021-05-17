شكرا لقرائتكم خبر عن رامى إمام يحتفل بعيد ميلاد والده الزعيم بلقطات من الستينيات .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده الـ81، حيث إنه يعتبر أحد أباطرة الكوميديا والتمثيل في العصر الحديث، ويحظي بشعبية جارفة داخل مصر وخارجها، فأعماله لطالما كان لها بصمة متميزة، في المسرح والسينما والدراما التي تألق فيها خلال السنوات الماضية.

وحرص المخرج رامى إمام، ابن الزعيم عادل إمام، على الاحتفال بعيد ميلاد والده الـ81، وشارك متابعوها وجمهوره، بمقطع فيديو ضم لقطات للزعيم من ستينيات القرن الماضي بالأبيض والأسود، مرورًا بالسبعينيات والثمانينيات والتسعينيات وصولاً بالألفية الجديدة ولقطات من آخر أعماله في السينما والدراما.

ويحتفل زعيم الكوميديا عادل إمام، اليوم الإثنين بعيد ميلاده، حيث إنه من مواليد 17 مايو 1940، وخلال مشوار حافل بالعطاء الفنى الزاخر قدم العديد من الأعمال التى لن تمحى من ذاكرة الفن، وسنوات طويلة تمكن خلالها الزعيم من البقاء على قمة الهرم الفني في مصر والوطن العربى وذلك بفضل أعماله المميزة وموهبته الكبيرة، وذكائه فى اختيار نوعية أدواره مما جعله يتربع على عرش النجومية طوال السنوات الماضية سواء في المسرح والسينما والتليفزيون