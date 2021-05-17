شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة فى السوق .. ماذا فعلت الطفلة فيروز للاختباء من تزاحم الأمهات وأسئلتهن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للشهرة ضريبة يدفعها الفنان رغم مميزاتها الكثيرة، فكثيرًا لا يستطيع النجم أن يمارس حياته الطبيعية أو أن يتجول فى الشارع وفى الأسواق كسائر الناس ، خاصة إن كان نجما محبوبا يتلهف الجمهور لرؤيته ويجتمع حوله أينما ظهر.

وفى كثير من الأحيان تتعرض نجمات الفن للكثير من المواقف والتزاحم حين يخرجن للتسوق أو لممارسة حياتهن الطبيعية كأى سيدة عادية.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1952 نشرت المجلة موضوعاً تحت عنوان "عندما يذهبن إلى السوق" تحدثت خلاله عدد من نجمات الزمن الجميل عن بعض المواقف التى تعرضن لها أثناء ذهابهن للتسوق.

وكان من بين هؤلاء النجمات الطفلة المعجزة فيروز والتى كانت بدأت مشوارها الفنى بفيلم ياسمين الذى حقق نجاحا كبيرا وحققت من خلاله شهرة واسعة ، وأبهرت الجمهور بقدراتها الفنية والاستعراضية.

وقالت فيروز أنها ذهبت مع والدها فى إحدى المرات للتسوق، وما إن وصلت إلى احد المتاجر حتى التف حولها الجمهور.

وقالت الطفلة المعجزة: "كان أغلب المتزاحمين حولى من الأمهات اللاتى كانت كل منهن تريد أن تعرف تفاصيل هذه الطفلة التى حققت كل هذه الشهرة وهل تشبه أبنائهن أم لا، وأخذن يتحدثن معى ويطرحون على الكثير من الأسئلة"

وتابعت :" اضطررت للهرب من هذا الزحام بالاختفاء خلف أحد "بنوك" المتجر حتى ابتعد من حولى، وتوقف التزاحم، وظللت على هذا الوضع حتى انتهى أبى من شراء كل الطلبات وعاد إلى يصحبنى بسرعة للعودة للمنزل، وتكرر هذا التزاحم فى كل مرة أذهب فيها للتسوق، أو أظهر فى أى مكان عام "