شكرا لقرائتكم خبر عن مليون أسرة شاهدت أولى حلقات الموسم الـ4 من The Handmaid’s Tale والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاهدت مليون أسرة أمريكية في الأسبوع الأول حلقات الموسم الرابع من مسلسل The Handmaid’s Tale، وهذا يتجاوز بكثير خاتمة الموسم الثالث التي اجتذبت 109 آلاف أسرة أمريكية خلال نفس الفترة وفقًا ل Samba.



The Handmaid’s Tale

وحسب موقع deadline حسب بيانات Samba العرض الأول للموسم الرابع من The Handmaid’s Tale هو الأكثر مشاهدة من قبل Hulu ، وتتفوق نسبة مشاهدة الحلقة الأولى من الموسم الرابع على مشاهد نهاية الأسبوع الأولى لأفلام Hulu في الولايات المتحدة .

وسيتضمن الموسم الرابع، 10 حلقات تطرح متتالية على المنصة، وسيدور الموسم الرابع حول مهاجمة يونيو (موس) جلياد كقائدة متمردة شرسة، لكن المخاطر التي تتعرض لها تجلب تحديات جديدة غير متوقعة وخطيرة، وبالتالي سعيها للعدالة والانتقام يهدد باستهلاكها وتدمير أعز علاقاتها.

وكانت قد أعلنت شبكة Hulu عن تجديد المسلسل الدرامي The Handmaid’s Tale للموسم الخامس، وذلك دون تحديد موعد محدد بعد، وفقا للتقرير الذى نشر عل موقع "tvseriesfinale"، مسلسل The Handmaid’s Tale بطولة إليزابيث موس، وجوزيف فينيس، وإيفون ستراهوفسكي، وسميرة وايلي، وأليكسيس بليدل، وآن دود، وماكس مينجيلا، ومادلين بروير، وO-T Fagbenle، وأماندا بروجيل، وبرادلي ويتفورد، وسام جايجر.

وعلى جانب آخر، قررت شبكة hulu، البدء في العمل على مسلسل جديد مشتق من أحداث المسلسل الشهير The Handmaid's Tale، والمقرر عرضه بعد انتهاء عرض الموسم الرابع من المسلسل.

وسرد الموسم الثالث من المسلسل، وصول الخادمة إليزابيث موس، إلى الشبكة الرئيسية فى تهريب الناس من نظام جلعاد القمعى الموجودة تحت الأرض، والتى سرعان ما شاركت معهما فى مساعدتهما على التمرد.