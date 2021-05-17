شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا مش مسئول" كوميديا راقية وموضوع هادف ومواهب تمثيلية واعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار التاريخ ومنذ نشأة الفنون هناك صراع دائم بين الفن الهادف والفن الهابط وبين التأثير السلبي للفنون والتأثير الإيجابي لها، فالفن ليس متعة وتسلية فقط كما قد يعتقد البعض ولكنه معادلة صعبة لابد أن تجمع ما بين التسلية والمتعة وما بين المضمون والرسالة التي يريد الفنان بثها من خلال ما يقدمه.

شاهدت العرض المسرحي "أنا مش مسئول" للكاتب محمد عز الدين والمخرج محمد جبر علي مسرح الهوسابير وهو عرض كوميدي استعراضي غنائي وهي الخلطة التي يحبها غالبية الجمهور المصري والعربي، بل جمهور العالم كله ويناقش العرض فكرة صراع الفنان ما بين تقديم ما يرغب فيه من فن وما يفرض عليه وذلك من خلال فرقة مسرحية "فتحي المسرحية" التي يديرها محمد جبر(فتحي بركة مدير الفرقة) ويبحث عن تمويل للفرقة فيقابل علي حميدة (اسماعيل السيوفي المنتج) الذي يوفر له الملايين ويحل له أزمة التمويل ولكن يفرض عليه 4 مطربين من مطربي المهرجانات لديهم فرقة غنائية تقدم فن هابط وهم: (فرقة الشابولي) مصطفي السحت ومها مجدي وشريف غانم وحسين أشرف ويضطر فتحي وفرقته بقبول الوضع المفروض عليهم لتقديم المسرح فهم جميعا يعانون أمر المعاناة المادية والمعنوية .



مسرحية أنا مش مسئول لمحمد جبر

العرض يعتمد في غالبية مشاهده علي كوميديا الموقف والكثير من المشاهد تقدم مغناة كتبتها أميرة فوزي يصاحبها استعراضات صممها أسامة مهنا والذي يشارك كممثل أيضا في العرض، أما التوزيع موسيقي لإبراهيم الطرابيشي، وللحق فإن تلك الأغاني من نسيج العرض وتكمل الدراما المكتوبة فيه .



محمد جبر يخرج ويمثل في العرض

المخرج محمد جبر وضع نفسه في تحدي كبير فقد قرر أن يقوم ببطولة العرض وإخراجه حيث يقدم شخصية "فتحي" صاحب الفرقة المسرحية ويتميز كممثل بخفة دم وحضور وكاريزما علي المسرح، وكمخرج أستطاع أن يوظف كل الممثلين الذين معه توظيفًا في محله ويخرج بداخلهم كل الطاقات الكوميدية وغير الكوميدية، كما أنه استطاع رسم البهجة علي وجوه المشاهدين بعدد من المفارقات داخل العرض المسرحي لنكون في النهاية أمام فرجة مسرحية متكاملة كان السبب في نجاحها من البداية النص المسرحي الجيد الذي كتبه محمد عز الدين.



الفنانين علي حميدة ومحمد العتابي

لو تحدثنا عن الممثلين في مسرحية "أنا مش مسئول" سنجد أنهم جميعا أجادوا أدوارهم ببراعة شديدة فعاصم رمضان في شخصية "الملحن" ممثل كوميدي يمتلك طاقة كبيرة وسرعة بديهة علي المسرح ومؤكد أتاح له المخرج مساحات كبيرة اثناء البروفات للارتجال ونجح فيها وحولها لمواقف كوميدية من عوامل نجاح العرض، أما الفنان محمد خليفة الذي قدم شخصية (المخرج) فهو طاقة كوميدية ويمتلك حضور كبير ورسم ملامح شخصيته ببراعة ولديه قدرات تلوينية في الأداء تجعلك كمشاهد لا تتوقع ما سيقدمه ومع أيضا ميلاد برسوم الذي يقدم شخصية (مساعد المخرج) فهو أيضًا يتمتع بخفة ظل وحضور، وكانت مفاجأة العرض بالنسبة لي شخصيا الفنان مها مجدي التي قدمت كل أشكال الأداء فهي فنانة شاملة قدمت شخصية مطربة من مطربي المهرجانات وعض بفرقة " الشابولي " وأضحكتنا بما قدمته من كاراكتر لهذه النوعية من المطربين الذين ظهروا علي الساحة في الفترة الأخيرة ، وأيضا تميزت فيما بعد عندما عبرت عن حلمها بالغناء والتمثيل مثل الفنانة شريهان فقدمت الجانب الاستعراضي ببراعة لأغنية من أغاني شريهان.



الفنانة مها مجدي ومحمد العتابي

وقدم أيضا الفنان علي حميدة شخصية (إسماعيل السيوفي المنتج) وهو نوع من المنتجين الذين لا يعرفون قيمة ما يقدمونه من فن وهمهم فقط المكسب المادي والعلاقات مع الممثلات وهي نوعية موجودة في الواقع للكثير من المنتجين الذين اطلق عليهم منتجي المقاولات ، وعلي حميدة ممثل موهوب ولديه خبرة كبيرة في الوقوف علي خشبة المسرح، ومن نجوم العرض أيضا الفنان محمد العتابي الذي قدم شخصية (حسن السيوفي ) فهو ممثل محترف بيمثل "ع الرايق" ويلقي بالإفيهات برغم أنه لا يقدم شخصية كوميدية ولكنه يقدم شخصية جادة فهو ابن أخت المنتج الذي اوكل له كل شيء لخروج العرض المسرحي فاصبح وكأنه هو "المنتج الفني" ويظهر علي عكس خاله المنتج فهو شاب مثقف وأصبح لديه وعي فيما بعد.



نجوم عرض انا مش مسئول

عدد كبير جدا من الممثلين في هذا العرض يتمتعون بخفة ظل وحضور وبينهم جميعا تناغم وانسجام ومنهم: يوسف حسن في شخصية (الممثل النجم ) وهي بالمناسبة شخصية صعبة داخل العرض ولكنه قدمها بخفة ظل كبيرة وأيضا أحمد حرزالله في شخصية (مساعد المنتج) وحسين الزوربا (القهوجي ) وخلود عبد العزيز (المترجمة) وكل أعضاء (فرقة الشابولي) مصطفي السحت ومها مجدي وشريف غانم وحسين أشرف، فقد شاهدنا تفاصيل حياة مطربي المهرجانات وطريقتهم في الكلام وحركاتهم فقد نقلوها ببراعة، وكل أعضاء فرقة فتحي المسرحية من ممثلين كانوا بارعين في أدوارهم: ىأسامة مهنا، ميرنا واصف، شذا شيريت، شيري خالد، ضحي محمد، الاء النادي، أحمد كريستا، أشرف رشاد، أيمن سرور، وليد الجمال، عمر عدلي، فجميعهم مواهب شابة مبشرة سيكون لهم مستقبل في الأيام المقبلة بشرط الاستمرارية وحب المسرح لأن المسرح يحب من يحبه.



مسرحية أنا مش مسئول

مسرحية " أنا مش مسئول " مخرج منفذ : فادي أيمن ومساعدين الاخراج: مجدي محمد - محمد عمرو - أحمد رشاد - عمرو صلاح وتصميم الاستعراضات: أسامة مهنا وديكور : دكتور حمدي عطية وتصميم الاضاءة : حسن محمد وملابس : أميرة صابر وتوزيع موسيقي : إبراهيم الطرابيشي وتأليف الاغاني : أميرة فوزي ومهرجان أنا مش مسئول : تأليف أحمد حسن - محمد حسن وإنتاج : أروي قدورة التي نوجه لها التحية علي انتاج عرض مسرحي في ظل هذه الظروف الصعبة وكل صناع العمل بالمناسبة ملتزمون بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد والحرص علي سلامة الجمهور.