إيرادات الأحد 16 مايو.. هذا ما حققه فيلم "ثانية واحدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتل فيلم "ثانية واحدة" المركز الثالث، في إيرادات شباك تذاكر دور العرض السينمائي، في 16 مايو الجاري.

وحقق الفيلم أمس الأحد إيراد قُدر بـ 350ألفًا و155 جنيهًا، ليأتي بعد فيلم "ديدو" بطولة الفنان كريم فهمي، الذي حصل على المركز الثاني، وفيلم "أحمد نوتردام" بطولة الفنان رامز جلال، والذي فاز بالمركز الأول.

"ثانية واحدة" تأليف مصطفى حمدي، وإخراج أكرم فريد، ويشارك في بطولته دينا الشربيني، مصطفى خاطر، سوسن بدر وفتحي عبدالوهاب، محمود حميدة.

يتنافس في الموسم الحالي، 3 أفلام جديدة إلى جانب فيلم "وقفة رجالة" الذي تم طرحه قبل عدة أشهر، وهي: "ثانية واحدة"، "ديدو" و"أحمد نوتردام".