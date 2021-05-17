إيرادات الأحد 16 مايو.. هذا ما حققه "أحمد نوتردام" لـ رامز جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نجح فيلم "أحمد نوتردام"، في تحقيق إيرادات مرتفعة أمس الأحد الموافق 16 مايو، بدور العرض السينمائي، تزامنًا مع طرحه بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وحقق الفيلم متفوقًا على باقي الأفلام المتنافسة على إيرادات شباك التذاكر، في موسم عيد الفطر، إيرادا قُدر بمليون و802 ألفًا و752 جنيهًا.

"أحمد نوتردام" تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، غادة عادل، حمدي الميرغني.

يتنافس في الموسم الحالي، 3 أفلام جديدة إلى جانب فيلم "وقفة رجالة" الذي تم طرحه قبل عدة أشهر، وهي: "ثانية واحدة"، "ديدو" و"أحمد نوتردام".