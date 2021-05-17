الأحد 16 مايو.. تعرف على إيرادات فيلم "ديدو" لـ كريم فهمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتل فيلم "ديدو" للفنان كريم فهمي، المرتبة الثانية في تحقيق الإيرادات في دور العرض السينمائية، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وحقق الفيلم أمس الأحد الموافق 16 مايو إيرادا قُدر بمليون و377 ألفًا و901 جنيهًا، محتلا المركز الثاني بعد فيلم "أحمد نوتردام" والذي حقق إيرادا قُدر بمليون و802 ألفًا و752 جنيهًا.

فيلم "ديدو" تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، نور قدري، أحمد فتحي.

يتنافس في الموسم الحالي، 3 أفلام جديدة إلى جانب فيلم "وقفة رجالة" الذي تم طرحه قبل عدة أشهر، وهي: "ثانية واحدة"، "ديدو" و"أحمد نوتردام".