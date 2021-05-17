هكذا هنأ صلاح عبدالله الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان صلاح عبدالله، الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده، الموافق اليوم 17 مايو الجاري.

ونشر"عبدالله" صورة تجمعهما من أحد الأعمال، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، علق :"باستك العافية والسعادة، مع إن أنا اللي غلطت في حقك لكن الكبير كبير برضو والمسامح كريم، قولوا لنجم النجوم كل سنة وأنت دايما بخير واحنا هنقوله كل سنة وأنت نجمنا وحبيبنا وعمنا وصاحبنا، كل عام وأنت عادل إمام".

الزعيم عادل إمام يعتبر من أهم النجوم الكبار في الساحة الفنية، له الكثير من الأعمال المميزة في السينما والمسرح والتليفزيون ومن أشهرها :"مسرحية بودي جارد، مدرسة المشاغبين، الزعيم، مسلسل فلانتينو، أفلام :"حب في الزنزانة، المتسول، عنتر شايل سيفه، المشبوه، على باب الوزير".